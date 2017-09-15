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Популярная исполнительница и актриса Ферги сообщила своим поклонникам совсем не радостную новость. На днях стало известно о том, что 42-летняя певица Ферги и 44-летний актер Джош Дюамель развелись.

Стоит отметить, что звездные экс-супруги 8 лет состояли в браке до того, как между парой пробежала черная кошка. Так, теперь уже бывшие муж и жена официально сообщили о своих новых семейных статусах.

С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье.

Напомним, у пары подрастает 4-летний сын Эксл. Причина развода Ферги и Джоша Дюамеля неизвестна. Многие считали этот союз очень крепким, и ничто, как говорится, не предвещало беды.

Публикация от Fergie (@fergie) Авг 29 2017 в 3:55 PDT

Источник: Хочу!