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Сегодня "золотой мальчик" рока, британский певец и звезда Стинг отмечает свой 66-й день рождения!

"Это моя работа, чтобы спеть песню, которую я написал тридцать лет назад, так, как если бы я написал ее сегодня во второй половине дня.

Благодарность должна быть основной эмоцией в здоровом обществе.

Я стараюсь писать музыку в первую очередь. Если это хорошая музыка, она всегда имеет свою историю.

Вы не должны быть величайшим певцом в мире. Все, что нужно для серьезного успеха – это быть уникальным. Всякий раз, когда вы открываете рот, люди знают: "О, это Ван Моррисон". Или: "А вот Боб Дилан". Или: "Боно". Вы должны иметь характерный голос, который сродни уникальному отпечатку пальца. Тогда ваш тембр сделает за вас половину работы.

Ваши родители дают вам имя, не имея в тот момент ни малейшего понятия, кем вы будете. Ваши друзья дают вам кличку, потому что они точно знают, кто вы есть.

Я имел достаточно несчастное детство. Но хотел бы я изменить его сейчас? Нет. Детство сделало меня тем, кем я есть, и я в общем-то рад такому обстоятельству. Без того моего детства, возможно сегодня я имел бы совсем другую жизнь.

Правда может мутировать и иметь множество оттенков.

В детстве меня водили на исповедь. Мне сказали, что надо попросить прощение. Мне было тогда семь лет. Но люди, обычно, не совершают грехи в таком возрасте. Но мне дали длинный список грехов, чтобы я мог зайти в церковь и сказать "Я должен признаться в прегрешении". Это подталкивает вас уже ребенком вступить в некое условное дерьмо, которое представляет ложь сама по себе.

Мы с Труди (жена Стинга) вместе тридцать три года, из них двадцать один – в браке. Вы можете умножить это на семь, потому что время в шоу-бизнесе – это собачьи годы.

Нет секрета касательно успешного брака. Я люблю свою жену. И более того, она мне действительно нравится.

Весь аспект траханья в течение семи часов, это, на самом деле, совсем не то, что представляет собой по сути тантрический секс. Но, в принципе, если вам так удобнее, можете совмещать эти понятия.

Я довольно открыт в своей творческой жизни. И о многих начинаниях я заранее и откровенно говорю. Но я не собираюсь раскрывать все - это уже порнография.

Иногда посредственная поэзия становится невероятным материалом для песни.

Люди шлют мне свои стихи постоянно. Это ставит меня в сложное положение. Я не уверен, что они хотят, чтобы я с этими текстами делал. Тексты без музыки, это как человек без одной ноги.

Я думал, когда моим детям исполнится по двадцать одному году, наконец-то наступит новый период в жизни. Ну вы понимаете, да? Они наконец-то могут улететь из гнезда. И мы больше уже не должны беспокоиться за них. Но у меня есть тридцатипятилетний сын, и я все еще думаю о нем, как о маленьком мальчике.

Вас, в конце концов, убивает стресс. Все остальное – его производные.

Я испытывал жалость к Майклу Джексону в течение длительного времени. Конечно, он продал девять миллионов записей, до того, как умер. Я как-то сказал директору звукозаписывающей компании: "Забудь об этом количестве, я еще не готов".

Если вы знаменитость, вам рассказывают, что именно различные категории людей, от крестьян и до профессоров, думают о вас. А вообще-то такое встречается довольно редко. Немало людей идут по жизни с закрытыми глазами, и им некому сказать, какой отклик они формируют в обществе.

Настоящий друг это тот, кто скажет вам, когда вы мелете чепуху, когда вы переступили за черту, или когда выглядите как идиот.

Мне было двадцать семь лет, когда пришел первый успех. Это, вероятно, спасло мне жизнь. До того момента у меня была работа с пенсионными отчислениями. Я выплачивал ипотеку. Я воспитывал ребенка. Все это заложило во мне чувство реальности, и я думаю, позволяет мне продолжать карьеру и сейчас, когда мне шестьдесят один."

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