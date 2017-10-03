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фото: instagram.com/nyusha_nyusha

27-летняя певица Нюша вышла замуж за генсоветника президента Международной федерации студенческого спорта России Игоря Сивова. Молодожены зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Казани, а торжество по случаю свадьбы устроили на Мальдивах.

Судя по всему, Нюша и Игорь захотели продлить медовый месяц. Несколько дней назад супруги улетели в Венецию. Первым делом пара прокатилась на гондоле. «Моменты счастья», — подписала артистка фото с мужем.

фото: instagram.com/nyusha_nyusha

В путешествии певица встретилась с подругами. На видео, которое Нюша опубликовала в Instagram, она рассказала, что сейчас в Венеции очень холодно и в такую погоду центральную площадь часто затопляет водой на полтора метра. Впрочем, пасмурная погода не помешала девушкам получить удовольствие от прогулки.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Окт 1 2017 в 5:12 PDT

Источник: Cosmopolitan