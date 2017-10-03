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фото: instagram.com/lopyrevavika

Российский певец Николай Басков рассказал о предстоящей свадьбе с моделью Викторией Лопыревой. По словам артиста, пара собирается зарегистрировать отношения в одном из московских загсов.

"Мы же москвичи, поэтому мы бы все-таки в Москве зарегистрировались. Для нас это не проблема", — отметил Басков, комментируя информацию о том, что депутаты Госдумы предлагают разрешить выездные регистрации браков.

Отметим, ранее сообщалось, что Басков женится на Лопыревой 5 октября. Однако пара поменяла дату из-за того, что 5 октября — годовщина смерти дедушки артиста, об этом рассказала мама Николая в эфире одного из ток-шоу.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018️ (@lopyrevavika) Сен 28 2017 в 3:17 PDT

Виктория позже заявила, что она с Николаем обсудит этот вопрос после завершения мундиаля по футболу, который состоится в России в следующем году. На этом чемпионате Виктория будет специальным послом от города Ростова.

Басков сделал предложение модели летом нынешнего года. По словам артиста, его сердце в полной мере принадлежит Лопыревой, и любит он только ее. В связи с намеченным торжеством Басков подарил любимой кольцо с бриллиантом.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 11 2017 в 2:42 PDT

Источник: РЕН ТВ