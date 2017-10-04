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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко опубликовала видео в «Инстаграме» с хештегом #SEREBROBQCASTING. Девушка мечтает попасть в девичью группу под руководством Максима Фадеева. Она указала все необходимые данные для участия в кастинге и выложила в Сеть свою кавер версию на песню Владислава Курасова «Voodoo».

«Рост 162см, возраст 29 лет. Есть музыкальное образование и опыт выступления на большой сцене. Увидела про кастинг в группу, конечно же, я в теме! Очень люблю эту группу и все проекты М.Фадеева», - подписала ролик Колисниченко.

A post shared by Екатерина Колисниченко (@kolisnichenko_official) on Oct 3, 2017 at 5:25am PDT

Недавно группу «Серебро» покинула Полина Фаворская. Эта новость шокировала многих поклонников коллектива, которые успели привязаться к талантливой певице. Создатель и идейный вдохновитель группы Максим Фадеев не стал удерживать девушку и предоставил ей свободу выбора. Несколько дней продюсер обдумывал будущее женского коллектива, ведь солистки менялись слишком часто, что порождало ряд проблем.

«Скажу честно, когда я создавал герлз бенд, я знал, что это будет непросто. Но чтобы настолько. Принцип «треугольника» порождает конфликты, недопонимания, примирения. Сейчас задумываюсь, может не стоит искать третью участницу? Две солистки в группе — это не так уж и плохо», - делился переживаниями продюсер с поклонниками.

A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Sep 30, 2017 at 1:05pm PDT

В итоге именитый продюсер решил, что группе «Серебро» нужна третья солистка. С сегодняшнего дня объявлен кастинг на новую участницу.

«Когда все всерьез заговорили о дуэте, я колебался. Сейчас мы все в некой растерянности, хотя уже и смирились с уходом Поли. Я услышал всех и хочу сказать. Спасибо за реакцию и искренние переживания. Это действительно было важно, даже больше, чем вы можете себе представить. История SEREBRO начиналась с трио. А история должна продолжаться, даже, если нам сложно это принять», - сообщил Фадеев.

«Хочу добавить, что мы не ищем того, кто заполнит пустоту. Мы хотим видеть человека, который станет членом нашей большой семьи. Выкладывайте видео продолжительностью в 1 минуту в свой аккаунт с исполнением любой песни. Под постом коротко расскажите о себе: фамилия, имя, возраст, рост. Обязательно укажите хэштег #SEREBROBQCASTING», - сообщил создатель группы.

Стоит отметить, что новую вокалистку Фадеев будет выбирать в течение недели. Кастинг в SEREBRO продлится до 8 октября.

A post shared by SEREBRO (@serebro_official) on Sep 28, 2017 at 6:56am PDT

Источник: StarHit