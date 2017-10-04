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Сегодня, 4 октября, в Юрмале прошла пресс-конференция. Представителей сми хотели познакомить с новым российско-британский проектом - в Латвии снимают художественный фильм "Ван Гоги". Но журналистов приманили не только канапе и даже не известный сценарист, режиссер и продюсер Сергей Ливнев. В мероприятии принимали участие две звезд - Алексей Серебряков и Елена Коренева.

Хотя, Сергею Ливневу было, что рассказать. В конце концов, "Ван Гоги" - его первая режиссерская работа после почти 25-летнего перерыва.

Кроме того, в картине задействованы и другие звездные артисты. Например, Ольга Остроумова, Светлана Немоляева, Александр Сирин и другие.

И почему Юрмала? Сам Сергей Ливнев считает наш курорт городом с богатой историей, интересными пейзажами и культурными традициями. Но свою картину снимать будет не на живописном берегу моря, а в старинном доме. Зрителей ждет современные реалии, яркие актеры и великолепная классическая музыка в сюжете об известном рижском дирижере, русскоязычном еврее, которого сыграет Даниэль Ольбрыхский, а роль его немолодого сына досталась Алексею Серебрякову.

Любимой и очаровательной Елены Кореневой в ленте будет, ура, много! У нее мультироль: подруга, жену, сиделка и любовница. "Я поняла, что тема очень личная, узнаваемые жизненные ситуации, отношения с родителями, которые уже ушли. Тема человеческого увядания, инстинктивной жестокости, раскаяния и большой нежности".

Алексей Серебряков: "Фильмы бывают разные, но лишь изредка встречаются картины, важные для твоего душевного состояния. Эта картина как раз такая. Семейные отношения пожилого сына с очень пожилым отцом. Вопросы отношения к старости. Такие картины редки, их сюжеты можно назвать гамлетовскими, отвечающими на вопрос: "Что я есть в этом мире?""

Съемки в Юрмале продлятся до середине октября, так что гуляйте на свежем воздухе больше, возможно, станете свидетелем рождения киношедевра.