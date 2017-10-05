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фото: Instagram

Адвокат Олег Сухов был избран муниципальным депутатом в Нагорном районе 10 сентября, но на его фотографии в соцсетях обратили внимание только на этой неделе. В "Инстаграме" и на других сайтах их нашёл коллега Сухова, юрист и гражданский активист Максим Марутенков. Группа «Активисты Нагорного» опубликовала несколько в "Фейсбуке".

Сухов, судя по этим и другим фотографиям, очень любит фотографироваться. Он снимается у профессиональных фотографов, как правило, это постановочные портреты, на которых мужчина обнажён или полуобнажён. С букетом роз.

фото: Instagram

С розами, рассыпанными по постели, романтичный.

фото: Instagram

Без роз, но в спортивной форме, сосредоточенный.

фото: Instagram

Активисты, опубликовавшие фотографии, явно относятся к увлечению Сухова собственными портретами с иронией.

Пока вы спали, у нас в Совете депутатов появился вот такой ̶н̶а̶с̶т̶о̶я̶щ̶и̶й̶ ̶̶̶п̶̶̶о̶̶̶л̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶в̶̶̶н̶̶̶и̶̶̶к̶̶̶ ̶м̶у̶щ̶щ̶и̶н̶а̶ депутат. Вот с ним мы будем решать вопросы плохого капремонта, сгнивших труб в подвале Нахимовский, 1, к. 1, возврата двустороннего движения на Ялтинскую и Артековскую улицы, благоустройства детских и собачьих площадок и прочего всего интересного.

В группе оценили Олега Сухова как депутата и как мужчину по достоинству.

Предвидим очереди к нему в первый и третий вторник каждого, буквально каждого месяца, уиииии! За нами будете! Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдётся талант и в области местного самоуправления. Представляете, таким депутатом двери открывать?

В комментариях многие избирательницы восхищены.

фото: скрин-шот Facebook

Но есть и критические отзывы.

фото: скрин-шот Facebook

На странице Олега Сухова в фейсбуке таких откровенных фотографий сейчас нет, но есть другие интересные фото. Например, он позирует с Rolls-Royce.

фото: Instagram

А горячих снимков достаточно в "Инстаграме". Особенно много там фотографий, сделанных на пляжах и яхтах. В том числе довольно брутальных, с цепями, например.

фото: Instagram

Некоторые фото сопровождают интересные посты. Например, об отце.

фото: Instagram

«Как вам мой загар? Я в отца пошёл, он цыганских кровей, очень смуглый. А три дня на солнце делают из него афроамериканца! Я разбавленный получился — не такой чёрный, не такой бородатый, не такой свободный! Ай ромалэ, ай чявалэ!».

Олег Сухов, судя по его соцсетям, — популярный адвокат: он простоянно публикует статьи в СМИ, даёт комментарии, участвует в ток-шоу на региональных каналах. Основная его специализация — недвижимость и связанное с этой отраслью законодательство. Представитель издания Life дозвонился до Сухова, чтобы узнать, что он думает о фотографиях и публикации в группе «Активисты Нагорного».

Пока никакой популярности-то и не ощутил. Нельзя сказать, что обсуждения меня расстраивают. Я человек взрослый, повидавший. Мне 40 лет. Я привык ко всему относиться спокойно. Я не хочу тратить своё время и силы на прочтение глупых комментариев недалёких людей и переживать из-за них.

Источник: MEDIALEAKS