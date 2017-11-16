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Актриса Моника Беллуччи остается одной из самых сексуальных женщин мира кино. Совсем недавно публика восхищалась ее новым образом, а сегодня Моника шокировала, разместив архивное эротическое фото в Instagram.

Черно-белый снимок, где актриса лежит в гамаке полностью обнаженная, был сделан в 1998 году фотографом Фабрицио Ферри для обложки итальянского выпуска журнала Elle. Однако 19 лет спустя актриса все так же шикарна и привлекательна.

фото: instagram.com/monicabellucci

Моника воспитывает двоих дочерей: 13-летнюю Деву и семилетнюю Леони, рожденных от актера Венсана Касселя, с которым Беллуччи прожила в браке 14 лет.

Источник: Cosmopolitan