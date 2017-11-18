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Российская певица Алла Пугачева и артист Максим Галкин спустя без малого шесть лет после заключения брака обвенчались по православному обряду. Об этом сообщил сам Галкин в соцсети Instagram. "У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — подписал он публикацию.

Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, а мальчик еще и самостоятельно крестился.

Дата и место проведения церемонии не уточняются.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.

В январе 2016 года сообщалось о венчании другой известной супружеской четы: бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и Елены Батуриной. Церемония прошла в их домовой церкви в Подмосковье и была приурочена к 25-летней годовщине свадьбы.