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Голливудский скандал о сексуальных домогательствах до сих пор не утихает. Кроме правоохранительных органов Харви Вайнштейна и Кевина Спейси продолжают обвинять коллеги по цеху. Так, ранее Кейт Бланшетт заявила, что сексуальность девушки — это не повод для насилия. А Джулия Робертс рассказала, что омерзительные истории происходят в мире шоу-бизнеса много лет и с этим нужно бороться.

К удивлению общественности, есть и те, кто мыслит иначе. 55-летний итальянский модельер Стефано Габбана (Stefano Gabbana) дал интервью британскому Vogue, в котором заявил, что сексуальные домогательства не повод для осуждения. «Через двадцать лет люди вспоминают, что кто-то мог коснуться их задницы. Но это же не насилие!» — заявил он. Подобное мнение высказал и известный российский режиссер Андрей Кончаловский, который считает, что мужчины должны приставать к женщинам.

Позже на странице Стефано в Instagram появилась видеопародия на выпуск новостей. Габбано в образе ведущего рассказывал о последнем громком скандале в модной индустрии: «Доменико Дольче заявил, что 20 лет назад его бывший компаньон Стефано Габбана дотронулся мизинчиком до его спины, а после позвал на чашку кофе!»

Напомним, что модельер не впервые провоцирует публику. Два года назад Дольче и Габбано выступили против однополых браков, чем сильно задели Элтона Джона. Он, в свою очередь, устроил бойкот в Сети, а многие популярные актеры и музыканты стали на защиту Элтона.

Источник: Cosmopolitan