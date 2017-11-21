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Новость о сотрудничестве Николая Баскова с геронтологами из Петербурга получила неожиданный поворот. Певец рассказал Piter.TV, что планирует выпустить собственное средство для омоложения организма. Басков станет лицом товара, который поможет похудеть и "почувствовать энергию Солнца".

"Мы решили выпустить такую линейку, которая настроена именно на омоложение организма. Продукт запатентован институтом геронтологии. Это применение пептидов в жидкой, таблетированной форме и кремах для лица, как для мужчин, так и для женщин. Линейка будет называться "Энергия Звезды", и я думаю, что со следующего года она уже появится в доступе. Я хочу поделиться этим опытом, так как сам на себе это испытал", - признался певец.

Николай признался, что пришел к выводу о том, что здоровье - главный приоритет для любого человека. Так он объяснил свою неожиданную тягу к фармацевтическому бизнесу.

"Все мы хотим выглядеть и чувствовать себя хорошо, но загрязненная погода, окружающая среда, перепад температур, нестабильная сезонная погода и малое количество солнца - все это мешает людям. Я думаю, что в этом продукте люди почувствуют свою энергию солнца", - признается звезда.

Источник: Питер ТВ