Woman |

Не только дизайнеры радуют нас праздничными рекламными кампаниями со сказочным сюжетом и линиями одежды с блестками и надписями Marry Christmas, но и музыкальные исполнители. Самая богатая в этом году певица по версии Forbes Бейонсе представила капсульную коллекцию мерча. Рождественская линия наполнена самыми необходимыми вещами для уютного времяпрепровождения в праздничные дни. Тем, кому надоели старые елочные игрушки, Бейонсе предлагает версию с ее фотографией или надписями Yonce, Slay Bells и буквой B. Запаковать подарки можно с помощью подарочной бумаги в зеленом и красном цвете с ироничной надписью Best revenge is your paper.

Что касается одежды, то Бейонсе советует отказаться от поднадоевших ugly sweaters с оленями и снеговиками и обратить внимание на ее свитшоты и футболки с надписью Beyoncé Holiday Sweater на груди. Также в коллекции вы найдете чехлы для телефонов, пижамы, топы и брелки. Приобрести предметы уже можно на официальном сайте певицы по цене от 12 до 85 долларов.

фото: www.beyonce.com

Источник: Fashion Week Daily