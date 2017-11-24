Woman |

Ах, они все прекрасны! То есть они все страшны, как смертный грех, но любим мы их не за это.

Хью Лори

Хью все полюбили за доктора Хауса, конечно. Вернее, сначала полюбили доктора, а уж потом — самого Хью. И это очень странно. Потому что с такой внешностью быть еще и агрессивным социопатом — это уж вы совсем. Видимо, минус на минус дал плюс. Определенно. Потому что пока Лори играл комедийные роли, никому и в голову не приходило считать его милым.

Бенедикт Камбербэтч

Знаете шутку про то, как Камбербэтча перепутали с сыром? Так вот, это не только про фамилию. Актер правда чем-то напоминает лежалый молочный продукт. Ну или мертвого хорька. Но какая, к черту, разница, если он гений?

Серж Генcбур

Четыре брака, множество любовниц и невероятное число поклонниц. Но как? Мы не знаем. Если ты догадываешься — расскажи нам, пожалуйста. Эдриан Броуди

Длинноносая каланча с глазами, полными скорби. Да, дело, пожалуй, именно в этом взгляде бассет-хаунда. Броуди всегда такой несчастный, что его невозможно не полюбить.

Дэнни Трехо

Всякий герой Трехо — простой мексиканский парень с интеллектом табуретки. Но какой же он крутой, с ума сойти! Татуировки, мотоциклы, мачете — вот это все. Он же и в жизни такой, вот в чем вся прелесть.

Микки Рурк

A post shared by MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) on Nov 7, 2017 at 5:05pm PST

Когда-то деревья были большими, мороженое — вкусным, а Микки Рурк был так красив, что глаз не оторвать. С тех пор все кардинально изменилось. Но радует, что есть еще в мире вещи, которые не меняются: харизма Микки, например. Какая разница, как он выглядит? Он прекрасен — и точка.

Жерар Депардье

А вот мсье Депардье и в юности не мог похвастаться привлекательной внешностью, а с возрастом и вовсе превратился в карикатуру на самого себя. Ну, это и к лучшему. Потому что он был просто милый, а теперь — милый и смешной. Ми-ми-ми!

Венсан Кассель

A post shared by Vincent Cassel (@vincentcassel) on Nov 22, 2017 at 11:15am PST

Весь мир, затаив дыхание, ждет: когда, ну когда у Касселя наконец-то прорежутся рога, копыта и хвост? Вот вам урок, милые дети: бойтесь своих желаний, они исполняются. Кассель так хотел быть демоническим, что действительно превратился в черта. Лицо, по крайней мере, точно чертовское. М-м-м, в этом что-то есть.

Кристофер Уокен

А мистер Уокен ни в кого не превращался, он сразу таким родился, наверное. Во всяком случае, мы помним времена, когда он был вполне привлекательным — но только в темных очках и с закрытым ртом. Потому что эти белесые глаза и акулья улыбка наводили на нас ужас еще в детском саду. Теперь мы выросли — и полюбили бояться. Бодрит, знаете ли.

Хавьер Бардем

A post shared by Sparks Photographers (@sparksphotographers) on Nov 23, 2017 at 2:53pm PST

Классическое Чудовище из мультика про Белль. На лицо ужасное, доброе внутри. Ну, глаза у Хавьера добрые — это точно. А вот от его ноздрей хочется держаться подальше. Вас когда-нибудь нюхала очень большая собака? Это похоже на пылесос, работающий на самой слабой мощности. Вот Бардем нам что-то такое напоминает. Но — Чудовище же! Чудовищ мы любим. Обожаем прямо.

Марк Энтони

A post shared by Marc Anthony (@marcanthony) on Nov 19, 2017 at 3:23pm PST

Жутковатый тип. Но мы, кажется, понимаем, прочему красотка Джей Ло вышла за него замуж. Некоторые любят «карманных мальчиков». Мы тоже любим.

Тим Рот

Тим Рот — удивительный человек: он может сыграть кого угодно. Нет, в самом деле — нет такой роли, которая ему бы не подошла. За это мы его и любим — за загадочность. Как ему удается перевоплощаться в настолько разных людей? И куда, простите, при этом девается его странное лицо? Загадка века.

Дэниел Крейг

Ага, попались! Можно не отпираться: все смотрели немецкое порно и мечтали о сексуальном сантехнике. Просили — получите: вот он, излучающий сексуальность Дэниел. С лицом сантехника Семеныча, который вчера зашился, а теперь страдает.

Алан Рикман

«Внемли Метатрону, вестнику Всемогущего, гласу Бога истинного!» Создатели фильма «Догма» взяли актера на роль ангела, потому что решили — если у Всевышнего и есть голос, то это голос Алана Рикмана. Смотреть фильмы с Рикманом в дубляже — преступление, честное слово. Только субтитры! А еще Рикман — Снейп. Северус Снейп. Что тут еще можно сказать? Только следующее: он гений и Северус. Точка.

Адриано Челентано

Почетное первое место и звание самого страшного секси-мена мы отдаем дорогому Адриано. Во‑первых, он правда самый некрасивый. А во-вторых, он вообще самый-самый: самый талантливый, самый сексуальный, самый милый, самый… Потому что мы его любим с пеленок. И не перестанем любить никогда. Ну, потому что наши мамы его любили. И очень вероятно, что наши дочери тоже полюбят. Он прекрасен, ага.

Источник: Клуб Хорошего Настроения