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Мысли о беременноcти Валерии у поклонников ее творчества появились после того, как певица стала реже давать концерты, а в одном из интервью заявила, что хотела бы подарить Иосифу Пригожину малыша.

У Валерии есть трое дете от бывшего продюсера и мужа Александра Шульгина, но общих детей с Иосифом Пригожиным у них нет. Теперь же российские папарацци увидели певицу Валерию с мужем у входа в одну из клиник в Москве, где артистка, по слухам, встала на учет. В пользу слухов о беременности Валерии говорит и тот факт, что она стала больше предпочитать просторную одежду.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Ноя 18 2017 в 5:54 PST

Источник: Хочу!