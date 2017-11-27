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Слухи о помолвке принца Гарри и Меган Маркл (которая то ли уже состоялась, то ли состоится вот-вот) ходят давно. Однако в последние пару недель разговоров о грядущей свадьбе пары стало все больше, и Букингемский дворец сегодня вынужден был официально прокомментировать ситуацию. Комментарий, собственно, заключался в том, что никаких комментариев не будет:

Мы не собираемся обсуждать личную жизнь Гарри, — отрезал представитель британской королевской семьи.

Однако СМИ рады и этой фразе, ведь это первый раз, когда в Букингемском дворце высказываются на эту тему.

Букмекеры тем временем продолжают принимать ставки на дату, когда состоится официальное объявление помолвки:

Мы уверены, что счастливая пара уже помолвлена, — заявили журналистам в одной из крупнейших букмерских контор Великобритании.

По инсайдерской информации, 33-летний Гарри сделал предложение своей 36-летней возлюбленной (по которой страдал два года) еще пару месяцев назад. Теперь пара ждет удобного момента для официального объявления. Пресс-конференцию по такому случаю, как делал его старший брат Уильям, когда анонсировал помолвку с Кейт Миддлтон, Гарри созывать не будет, поскольку не претендует на трон и такой официоз ему не нужен. Свадьба Гарри и Меган предположительно тоже будет гораздо скромнее (что принца, кстати, вполне устраивает).

Говорят, что о помолвке станет известно со дня на день, и именно поэтому Меган уже переехала в Лондон к любимому. Ради принца актриса ушла из сериала "Форс-мажоры" (Suits), где снималась последние шесть с лишним лет, и оставила Торонто. Сейчас девушка осваивается в официальной резиденции Гарри, Ноттингемском коттедже, который находится на территории Кенсингтонского дворца. Мебель и личные вещи актрисы уже на пути в Лондон:

С сериалом "Форс-мажоры" покончено, и с жизнью в Торонто тоже. Это было прекрасное время, и сейчас Меган немного грустно из-за того, что все закончилось. Но в то же время она ужасно рада новому этапу в своей жизни — жизни с Гарри, — рассказал инсайдер.

Источник: Spletnik