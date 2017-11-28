Бывший муж требует у Даны Борисовой алименты на дочь (2)
фото: instagram.com/danaborisova_official/
Этим летом Дана Борисова официально лишилась права воспитывать дочь. На днях звезду ждал новый неприятный сюрприз: отец Полины подал на нее в суд.
«Вот такая Марфуська я была еще пару месяцев назад. ДОРОГИЕ МОИ! Вчера Полинка была у меня весь день))) Все хорошо у нас с ней. Сегодня пришли не очень хорошие новости, что ее Папа подал на алименты на меня еще 30 октября, как мне сообщил мой адвокат. Бог видит все», — пожаловалась она в блоге.
Дана подчеркнула, что все свои доходы планирует потратить на судебные разбирательства: «Перед судом мне теперь важна каждая копеечка».
Сейчас друзья помогают вернувшейся с реабилитации звезде, поддерживают ее. Андрей Малахов даже снял для нее уютную квартиру.
Источник: passion.ru