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фото: instagram.com/danaborisova_official/

Этим летом Дана Борисова официально лишилась права воспитывать дочь. На днях звезду ждал новый неприятный сюрприз: отец Полины подал на нее в суд.

«Вот такая Марфуська я была еще пару месяцев назад. ДОРОГИЕ МОИ! Вчера Полинка была у меня весь день))) Все хорошо у нас с ней. Сегодня пришли не очень хорошие новости, что ее Папа подал на алименты на меня еще 30 октября, как мне сообщил мой адвокат. Бог видит все», — пожаловалась она в блоге.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official) Ноя 27 2017 в 2:30 PST

Дана подчеркнула, что все свои доходы планирует потратить на судебные разбирательства: «Перед судом мне теперь важна каждая копеечка».

Сейчас друзья помогают вернувшейся с реабилитации звезде, поддерживают ее. Андрей Малахов даже снял для нее уютную квартиру.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official) Ноя 23 2017 в 9:23 PST

Источник: passion.ru