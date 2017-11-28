Бывший муж требует у Даны Борисовой алименты на дочь (2)

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Woman | 28 ноября 2017 года, 14:39

фото: instagram.com/danaborisova_official/

Этим летом Дана Борисова официально лишилась права воспитывать дочь. На днях звезду ждал новый неприятный сюрприз: отец Полины подал на нее в суд.

«Вот такая Марфуська я была еще пару месяцев назад. ДОРОГИЕ МОИ! Вчера Полинка была у меня весь день))) Все хорошо у нас с ней. Сегодня пришли не очень хорошие новости, что ее Папа подал на алименты на меня еще 30 октября, как мне сообщил мой адвокат. Бог видит все», — пожаловалась она в блоге.

Дана подчеркнула, что все свои доходы планирует потратить на судебные разбирательства: «Перед судом мне теперь важна каждая копеечка».

Сейчас друзья помогают вернувшейся с реабилитации звезде, поддерживают ее. Андрей Малахов даже снял для нее уютную квартиру.

Источник: passion.ru

Комментарии 2
ss2 часа назад
Насосала в своё время денег и славы. Пора возвращать долги.
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эта1 час назад
пьянчушка и наркоманка будет когда-нибудь работать, непонятно чего малахов к ней так прилип. она уже красуется в совершенно новой передачи бабий бунт, иди работай, тварь
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