Woman |

Фото: @kimkardashian / Instagram

Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламной кампании новой линейки своей косметики и выложила фото в свой Instagram.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 27 2017 в 9:20 PST

Кардашьян, недавно с успехом представившая свой новый аромат, собирается пополнить ассортимент своего косметического бренда KKW Beauty линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Эти пигменты телезвезда нанесла на кожу, снимаясь обнаженной для рекламной кампании новой линейки. На фото Ким позирует на фоне зеркальной стены, прикрывая грудь рукой.

Ранее сообщалось, что косметический бренд Кардашьян KKW Beauty занял первое место в списке лучших с точки зрения популярности и выгоды косметических брендов для покупки в минувшую «Черную пятницу». В честь нового аромата, который раскупили за неделю, телезвезда предложила в день распродажи десятипроцентную скидку на все духи бренда и 30-процентную — на косметику.

Источник: Lenta.ru