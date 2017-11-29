Woman |

Давно не было новостей от знаменитой пары Джорджа и Амаль Клуни, а все потому, что они с головой окунулись в заботы о своих детях. Но теперь западная пресса пишет о том, что пара решила сыграть свадьбу во второй раз.

Напомним, что этим летом пара Амаль и Джордж Клуни впервые стали родителями: у них появились двойняшки Элла и Александр. Теперь, чтобы развеяться от будней и вспомнить 3-дневное празднование свадьбы в Венеции в 2014 году, знаменитые супруги решили в ближайшее время еще раз поклясться друг другу в вечной любви, а заодно и устроить пышный праздник, чтобы все, кто пропустил церемонию бракосочетания в первый раз, смогли-таки ее увидеть.

Напомним, долгое время Джордж Клуни был главным холостяком Голливуда, но встреча с Амаль изменила все. Она не только смогла переубедить актера жениться, но и даже стать отцом.

Так что Джорджу Клуни есть за что поблагодарить жену. Напомним, что Амаль и Джордж сыграли свадьбу в Венеции. Утонченная миссис Клуни в знаменательный день выглядела очень стильно — она отказалась от фаты и пышного платья, отдав предпочтение лаконичному костюму и широкополой шляпе. Теперь поклонникам интересно, какой будет церемония в этот раз.

Источник: ХОЧУ!