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Аккаунт популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой в инстаграме стал самым просматриваемым в России за 2017 год, сообщает пресс-служба соцсети.

Кроме Бузовой в тройку самых просматриваемых «инстаграм сторис» в России вошли модель Оксана Самойлова, а также телеведущая и актриса Ксения Бородина.

Итоговый список десяти наиболее популярных инстаграм-аккаунтов России выглядит следующим образом:

1. Ольга Бузова

2. Оксана Самойлова

3. Ксения Бородина

4. Марьяна Ро

5. Настя Ивлеева

6. Ида Галич

7. Анна Седокова

8. Гоар Аветисян

9. Алена Шишкова

10. Наталья Рудова

Кроме того, Бузова вошла в тройку лучших по количеству просмотров «инстаграм сторис» в мире, обойдя американскую модель Ким Кардашьян. Популярнее российской певицы стали 19-летняя блогер Леле Понс и бразильский футболист Неймар, занявшие первое и второе места соответственно.

Лидерами по количеству подписчиков признали Селену Гомес (130 миллионов), Криштиану Роналду (116 миллионов) и Ариану Гранде (115 миллионов). Самым популярным животным стал померанский шпиц Джиффа из США.

Самой популярной фотографией этого года стал снимок беременной Бейонсе. Он собрал больше 11 миллионов лайков. В тройку лидеров также вошла фотография Криштиану Роналду с новорожденной дочерью и снимок Селены Гомес после пересадки почки.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

фото: соцсети