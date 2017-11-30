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45-летняя королева бурлеска Дита фон Тиз известна эпатажными ролями на сцене кабаре и в музыкальных клипах популярных исполнителей. А недавно модель и танцовщица решила начать карьеру певицы.

Дита выпустила трек под названием Rendez-vous («Свидание»). Продюсером выступил французский музыкант Себастьян Телье, а данную композицию написала его жена — диджей Дин де ля Ришардье. По ее словам, эта песня о женщине, которая умеет ценить свою свободу и жаждет удовольствий. «Я не профессиональная певица, и мне даже было неловко записывать собственный голос. Но я люблю выходить за пределы зоны комфорта», — цитирует фон Тиз музыкальный журнал NME.

Также артистка записывает с Себастьяном свой первый альбом, который можно будет услышать в феврале 2018 года. «Я фанатка Телье и однажды пригласила его на свое шоу в парижском кабаре Crazy Horse. Тогда я даже не могла мечтать, что он запишет для меня целый альбом», — рассказала Дита.

Источник: cosmopolitan