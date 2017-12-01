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Пару лет назад в семье Бейонсе и Джей Зи был непростой период: рэпер изменил жене, и супруги были на грани развода. Мир узнал об этом из альбома певицы Lemonade, в котором почти каждая песня затрагивала тему неверности и рассказывала о пережитой боли. Сам Джей Зи тоже раскрыл душу через творчество, ударившись в воспоминания на альбоме 4:44. Однако публично пара эту тему не комментировала. Теперь же Джей Зи дал откровенное интервью, в котором в частности рассказал и об измене жене.

В беседе с журналистом The New York Times 47-летний музыкант заявил, что на него сильно повлияло детство в неблагополучном районе:

Там приходилось выживать. И когда ты переходишь в такой жесткий режим, то и начинаешь вести себя соответственно. Приходится глушить все эмоции. Даже с женщинами ты остаешься эмоционально закрытым, вы не можете найти общий язык... В моем случае все еще серьезнее. И от отсюда это и вылезает: неверность.

Джей Зи признался, что это было очень тяжелое время, и брак мог закончиться разводом.

Многие люди просто уходят. Уровень разводов так высок, потому что большинство людей просто не видят себя со стороны.

Справиться с проблемами помогла терапия и творчество: работая над альбомами, Джей Зи и Бейонсе смогли пережить случившееся и по-новому взглянуть на свои отношения:

При урагане самое безопасное место находится в его центре. Так что самое хорошее место прямо посреди боли. Тут-то мы и сидели. Да, было некомфортно и у нас было много разговоров. Самая тяжелая вещь в мире — видеть на чьем-то лице боль, причиной которой стал ты. Приходится разбираться с собой, — подытожил Джей Зи.

Сейчас все это в прошлом: весной супруги снова стали родителями — близнецов Руми и Сэра — и теперь наслаждаются тихим семейным счастьем.

Источник: spletnik