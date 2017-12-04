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Слухи о расставании Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски оказались правдивыми. Актриса подтвердила, что они с режиссером больше не пара, и рассказала о причинах этого расставания.

Лоуренс поведала своему коллеге Адаму Сэндлеру для издания Variety, что фильм "Мама!" стал как началом их отношений, так и их концом. "Он относился к фильму, как к своему ребенку. Постоянно говорил только на эту тему. Когда мы вернулись из промо-тура в поддержку картины, говорить о ней совсем не хотелось. Мне нужно было быть поддерживающим партнером, но я не могла ни секунды больше говорить об этом фильме!".

на фото: Даррен Арофонски, Мишель Пфайфер, Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем на премьере фильма "Мама!"

Дженнифер добавила, что масла в огонь подлили негативные комментарии в адрес картины. "В какой-то момент он начал читать мне рецензии, и я поняла, что это нездорово. Я не хотела читать отзывы, чтобы не бросаться на защиту фильма. Ведь его режиссер – мой любимый мужчина, и мы вместе сделали прекрасное кино". Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски встречались около года, однако расстались друзьями.

Источник: Сегодня