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Новорожденная дочь одного из самых популярных футболистов планеты украсила новый номер испанского HOLA! вместе с мамой Джорджиной Родригес через несколько дней после рождения.

Джорджине и ее дочери в журнале посвящено 15 страниц, все, как и полагается - полноценная фотосессия и интервью. Джорджина рассказала, что по поводу имени они с Криштиану сразу решили не спорить: "Криштиану выбрал Алану, а мне хотелось назвать ее Мартиной. Выбрать одно нам было сложно, поэтому решили оставить сразу оба имени".

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Dec 5, 2017 at 5:02am PST

Также Джорджина призналась, что у них с футболистом очень красивые, романтические отношения и что главная радость для них сейчас - это дети.

Напомним, впервые о романе Роналду и Родригес заговорили в декабре прошлого года, когда пару заметили во время футбольного матча "Реала" с "Депортиво". Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. В начале августа испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 14, 2017 at 7:43am PST

Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз 12 ноября. Чтобы присутствовать рядом со своей возлюбленной в этот важный день, он отменил ряд важных спортивных мероприятий. Практически сразу после рождения девочки счастливые родители обнародовали снимок из больничной палаты и поделились радостной новостью с поклонниками.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 16, 2017 at 12:23pm PDT

По материалам: Hello!Россия, Открыто!