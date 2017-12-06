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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в интервью HighSnobiety рассказала о своих визитах в Кремль и знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, она разговаривала с российскими властями о вопросах экологии и призывала занять лидерские позиции в решении проблем окружающей среды. Андерсон отметила, что делала то же, что и всегда — «раздражала людей и создавала проблемы».

«Я выступала в Кремле в декабре, и они такие забавные. Они всегда говорят: "Памела, оставим самое интересное на потом. Мы же знаем, что ты нам действительно хочешь рассказать". Я говорила о вопросах экологии и о том, как Россия может повлиять на окружающую среду. О том, что они могут стать в этом лидерами», — рассказала актриса.

На прямой вопрос интервьюера, встречалась ли она с Путиным, Андерсон ответила положительно. «Отвечу "да". И скажу, что мои визиты в Кремль были очень эффективны. Я познакомилась со многими влиятельными людьми и стараюсь извлечь из этого максимум пользы», — добавила фотомодель.

Памела Андерсон дала интервью в рамках рекламной кампании ее линии нижнего белья для бренда Coco de Mer, продажи которой начались 6 декабря.

Источник: lenta.ru