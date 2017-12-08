Kinder МУЗ Awards: дети назвали Ольгу Бузову лучшей певицей года (1)
фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова очень обрадовалась полученной тарелке за достижения года. Этот приз вручают лучшим, по мнению детей, на премии «Kinder МУЗ Awards». В своем Instagram Бузова вспомнила популярную фразу «устами младенцев глаголет истина» и рассказала, почему считает эту награду самой ценной: «Эта награда самая бесценная, потому что детская любовь самая честная, бескорыстная, искренняя и её не купишь ни за какие деньги».
"Устами детей глаголит истина!" На премии "Kinder МУЗ Awards" получила тарелку как "Лучшая исполнительница года" по мнению детей! Эта награда самая бесценная, потому что детская любовь самая честная, бескорыстная, искренняя и её не купишь ни за какие деньги ️#моилюдивсегдасомной #лучшаяисполнительница#ольгабузова @academstars ⭐️
Для появления на премии Ольга выбрала откровенный красный наряд: топ и шорты, которые не скрывали ее стройную фигуру. Поверх шорт пристегивался подол, а на руки Ольга надела рукава-фонарики, напоминающие шляпу-розу из ее клипа или надувные детские рукава для плавания — кому как.
Впрочем, на детали мало кто смотрел, ведь вся концепция наряда пришлась в сети не по вкусу: слишком откровенно. «Явно перебор с откровенными нарядами, хватит уже оголять своё тело, будь скромнее и соответствуй своему возрасту! Чай не 15 лет», «Бузова нашла, что на детский концерт надеть», «Бузова под Кети Топурия пытается косить?», «У Бузовой стиль „я в отчаянном поиске мужика“.
В конце года Бузова что ни день, то выступает на концерте или получает какую-то премию. Например, на днях ее признали лучшим клубным артистом в России по версии портала #vklybe.tv.
Источник: РАМБЛЕР