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фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова очень обрадовалась полученной тарелке за достижения года. Этот приз вручают лучшим, по мнению детей, на премии «Kinder МУЗ Awards». В своем Instagram Бузова вспомнила популярную фразу «устами младенцев глаголет истина» и рассказала, почему считает эту награду самой ценной: «Эта награда самая бесценная, потому что детская любовь самая честная, бескорыстная, искренняя и её не купишь ни за какие деньги».

Для появления на премии Ольга выбрала откровенный красный наряд: топ и шорты, которые не скрывали ее стройную фигуру. Поверх шорт пристегивался подол, а на руки Ольга надела рукава-фонарики, напоминающие шляпу-розу из ее клипа или надувные детские рукава для плавания — кому как.

Впрочем, на детали мало кто смотрел, ведь вся концепция наряда пришлась в сети не по вкусу: слишком откровенно. «Явно перебор с откровенными нарядами, хватит уже оголять своё тело, будь скромнее и соответствуй своему возрасту! Чай не 15 лет», «Бузова нашла, что на детский концерт надеть», «Бузова под Кети Топурия пытается косить?», «У Бузовой стиль „я в отчаянном поиске мужика“.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 6 2017 в 2:00 PST

В конце года Бузова что ни день, то выступает на концерте или получает какую-то премию. Например, на днях ее признали лучшим клубным артистом в России по версии портала #vklybe.tv.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 7 2017 в 2:07 PST

Источник: РАМБЛЕР