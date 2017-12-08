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Известный российский блоггер Амиран Сардаров (“Дневник Хача”) снял с помощью дрона совместный с латвийским автором Германом Федоренко видео-клип. Об этом сообщает YouTube-канал Paleman FPV. Видео было снято на трассе в Дубае и вышло 2-го декабря.

Латвийский видеоблоггер Герман Федоренко, который в данный момент живёт в Дубае, рассказал, что идея совместного с Хачом, то есть Амираном Сардаровым, видео-материала пришла внезапно, и также внезапно реализовалась.

“Узнал от друзей, что Амиран опять прилетел в Дубай. Послал ему ссылку на одно из моих видео. И, к моему удивлению, он сразу ответил. Сказал, что контент “огонь”, и завтра можно съездить в пустыню, чтобы поснимать. Так мы и сделали, вот результат. Сам Амиран оказался отличным парнем, с профессиональным подходом к делу. Но, при этом, не забывает отдыхать - после знакомства тусовались почти каждый день до его отлета”, - сказал Герман.

По словам самого Амирана, работа с дроном его очень впечатлила - особенно ощущением свободы.

“Как птица, этакая копия. Герман, ты крут. Ты станешь номером “1” в этой нише, если будешь оттачивать своё мастерство. Там важны две вещи - креативно снять и динамично и интересно нарезать”, - отметил Амиран.

Между тем, Хач отметил, что очень рад работе в Дубае. Так как считает себя очень теплолюбивым, а здесь удаётся забыть про зимние вещи.

“Здесь можно ходить в футболке и шортах. В остальном же, что видят все - здесь фейк. Фейк всё, вплоть до тёлок. И те развлечения, которые здесь есть, быстро себя исчерпывают” - подчеркнул Хач.