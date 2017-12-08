Пикантные фото Волочковой повысили ее популярность в 10 раз (2)

фото

Woman | 8 декабря 2017 года, 17:33

Интернет-популярность балерины и актрисы Анастасией Волочковой за месяц выросла в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Wordstat».

По его информации, в ноябре количество поисковых запросов «Волочкова» увеличилось до 2,2 миллиона. Это в 10 раз превышает статистику за любой другой месяц 2017 года. В то же время более двух миллионов человек пытались найти в интернете фотографии балерины.

фото

Резкий рост популярности Волочковой среди пользователей сети произошел после слива интимных фотографий актрисы, на которых она якобы занимается сексом с бизнесменом Черменом Дзотовым. После публикации снимков количество связанных с его именем поисковых запросов увеличилось в 351 раз. Фото балерины опубликовали в сети в начале ноября.

23 ноября в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь, проведенную с балериной и актрисой Анастасией Волочковой, мужчины платили 15 тысяч долларов. В ответ балерина пригрозила предпринимательнице судом.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Leonardo Gromov52 минуты назад
Ааа кроме фото она ещё что-то может или сделала?что там в 10 увеличилось.кто там мазоли на лайках натер
Ответить
мнение25 минут назад
Ну принципе, съёмки в порно, рейтинга принесут ещё больше.Но не надолго.
Потому как завлечь то особо уже и нечем.
Всё.
Нужно вовремя сходить с поезда.
Иначе можно быстро оказаться в сточной канаве.
-----------------------
Как по мне,то она уже давно там.
Ответить