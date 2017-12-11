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О королевской семье сняли немало фильмов, и сериал «Корона» (The Crown) — не исключение. Первый сезон телешоу, которое транслирует Netflix, получил высокую оценку критиков и завоевал «Золотой глобус» в категории лучший драматический сериал.

Первый сезон «Короны» рассказывает о ранних годах правления Елизаветы II. Всего планируется шесть сезонов, которые расскажут о правлении королевы с момента замужества до настоящего времени.

Кто может сыграть Кейт Миддлтон и принцев Уильяма и Гарри, пока не сообщается. Зато идеальная кандидатура на роль невесты Гарри Меган Маркл уже найдена: будущую принцессу может сыграть певица Селена Гомес.

По крайней мере, так считает исполнитель роли принца Филиппа - Мэтт Смит . В эфире шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном» (Watch What Happens Live) актер сказал, что «девушка Джастина Бибера» идеально подходит на роль Меган Маркл.

У Селены уже есть актерский опыт: певица снималась в фильмах «Неуправляемый», «Рамона и Бизус» и «Отвязные каникулы», а недавно снялась у Вуди Аллена в его новой картине «Дождливый день в Нью-Йорке».

До недавнего времени Меган и сама была актрисой и снималась в популярном сериале «Форс-мажоры» (Suits). Маркл уже завершила актерскую карьеру и после свадьбы планирует сконцентрироваться на гуманитарных проектах, которыми она занимается не первый год.

33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл объявили о помолвке в конце ноября после полутора лет отношений на расстоянии: Гарри жил в родной Англии, а Меган — в Канаде, где проходили съемки «Форс-мажоров».

Для Гарри это первый брак, а для Маркл — второй: с 2011 по 2014 год актриса была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. Союз будущих супругов одобрили родители Меган и члены королевской семьи, включая королеву Елизавету II.

Источник: glamour