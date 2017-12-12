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В этом году Ксения Собчак и Максим Виторган отпраздновали четвертую годовщину свадьбы. Многие не верили, что скандальная журналистка и артист из актерской семьи уживутся под одной крышей. Однако Ксения и Максим по‑прежнему счастливы вместе. В 2016 году у них родился сын Платон.

Для общества Ксения — жесткая и своенравная натура, однако дома она совсем другой человек. В откровенном интервью «Ленте.ру» Собчак рассказала, что во всем прислушивается к мнению мужа, который бывает с ней довольно строг.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 27, 2017 at 8:48am PST

«Я страшно боюсь своего мужа. Не знаю, как он сумел этого добиться. Все само происходит. В принципе, он человек не жесткий, при этом я переживаю, что делаю что-то не так, всегда осторожно с ним обращаюсь. Конечно, это очень смешно: в сознании большинства я глава семьи, а мой муж — совсем мягкий человек, подкаблучник. Но это вообще не так! Все, кто близко со мной общаются, знают: мы живем так, как хочет Максим», — заявила Ксения.

Кандидат на пост президента РФ призналась, что в быту — послушная жена и «нежная девочка». Если Максиму не нравится то, как Ксения одета, или то, что она говорит или делает, она прислушивается к его мнению и меняется.

Источник: Cosmopolitan