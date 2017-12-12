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фото: instagram.com/agutinleonid

Леонид Агутин - не только талантливый певец и композитор, но и писатель. Одной из последних книг, которую выпустил автор, стало детское издание «Я слон». Впервые Леонид представил книгу в сентябре - на книжной ярмарке. И теперь артист раздаривает ее друзьям и знакомым. Одна книга досталась коллеге Агутина по проекту «Голос».

«Подарок для Пелагеи. Точнее, для Таисии Ивановны. Моя детская книжка. Ляльке еще рановато, конечно, но ничего, время быстро летит. Глядишь, скоро будет, что почитать», - отметил Леонид.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Дек 10 2017 в 6:28 PST

Подписчики поражаются талантам Агутина. «Поздравляю! Мне кажется, это ваше дело и ваша миссия - дарить людям счастье в музыке, общении, книгах, мудрости», «Здорово! Мы с детьми очень любим эти книжки!» - обсуждают фолловеры певца и композитора.

Сам автор поблагодарил издательство и тех, кто работал вместе с ним над проектом. «Написал детскую познавательную книжку. Она красивая, с картинками. Но сам бы до такого не додумался. Это целый проект. Акция. Меня в компании известных и замечательных людей пригласили принять участие. А я с удовольствием», - заметил Агутин.

Пелагея редко рассказывает о том, как растет Таисия. Артистка предпочитает охранять личную жизнь от внимания общественности. Тем не менее, наставница проекта «Голос» признается, что они с супругом Иваном Телегиным часто исполняют любые желания девочки.

Публикация от #Голос6 (@voice1tv) Дек 10 2017 в 11:15 PST

«Она говорит «мама» и «папа». У нее восемь зубов, и режутся еще четыре. Она очень серьезная женщина. У всех нас есть такой благоговейный трепет перед ней. Нам очень хочется услужить и что-то сделать, чтобы она немного приподняла уголок губ», – делилась певица.

Источник: StarHit