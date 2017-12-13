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Известная американская актриса Ева Лонгория на днях посетила модное мероприятие бренда "L'Oreal Paris" в Нью-Йорке.

Для выхода в свет звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выбрала черно-серое платье, которое выгодно подчеркнуло ее округлившийся животик.

Похоже, теперь слухи о беременности Евы Лонгории окончательно подтвердились. Однако у общественности появился новый вопрос - кого же ждут Ева и ее муж мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон? Стоит отметить, что для 42-летней актрисы это будет первый ребенок.

Источник: Кино Афиша