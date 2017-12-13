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Первый канал отказался от показа программы «Бабий бунт», которую вели Ольга Бузова, Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева. По словам источника «Ленты.ру» в редакции программы, проект «не зашел», в результате чего передачу решили свернуть.

Другой собеседник издания на Первом канале пояснил, что шоу было экспериментальным. Было отснято всего несколько выпусков, поскольку у руководства канала не было полной уверенности в том, что аудитория его оценит. После неутешительных рейтингов «Бабий бунт» решили закрыть.

Канал не понесет существенных финансовых потерь из-за отказа от шоу, уверяет источник. «Пилот не подписывался на большое количество программ. Бузова приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. У коренной аудитории канала Бузова скорее вызывает раздражение», — говорит собеседник «Ленты.ру».

«Бабий бунт» начал выходить на Первом канале в конце ноября. Согласно концепции ведущие программы собирались за столом, чтобы обсудить, что творится в России и в мире. Сообщалось, что во время съемок между частью ведущих и Бузовой произошел конфликт. Ее несколько раз перебили, после чего она в слезах покинула студию со словами: «Работайте втроем, рейтингов у вас не будет никаких!»

В одном из первых выпусков девушку довел до слез гость программы Артур Цветков, известный как виджей Арчи, заявивший, что Бузова превращает шоу в «Дом-3». Еще в одной передаче ее соведущая Васильева раскритиковала девушку за пристрастие документировать каждый свой шаг в соцсетях. «Сделай хоть что-нибудь сначала, чтобы страна хотела тебя видеть!» — кричала Васильева коллеге по программе.

Источник: lenta.ru