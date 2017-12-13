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Британский журнал Love Magazine выпустил адвент-календарь, одной из участниц которого стала американская модель Джиджи Хадид. На кадрах модель продемонстрировала прекрасную фигуру, навыки в боксе и свою естественность — небритые подмышки.

Американская модель подверглась жёсткой критике со стороны пользователей сети.

Ролик с её участием вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников модели. Одни пользователи выразили отвращение к густой растительности знаменитости, а другие похвалили её за то, что она не постеснялась таким образом выступить против ущемления женских прав в современном обществе.

"Ничего мерзкого не вижу в этом! Я восхищена идеей. Это хороший способ выразить свою независимость. Хорошо, что мы можем поговорить об этом здесь и сейчас"