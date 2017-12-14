51-летняя Холли Берри рассталась с 35-летним бойфрендом
Woman | 14 декабря 2017 года, 10:38
Увы, роман 51-летней Холли Берри и 35-летнего Александра Гранта, более известного под именем Алекса Да Кида, оказался непродолжительным. Западные СМИ сообщили, что актриса и музыкальный продюсер расстались после нескольких месяцев отношений.
В конце прошлой недели Алекса видели на вечеринке в Лос-Анджелесе в компании неизвестной девушки, вместе с которой он покинул мероприятие.
Он рукой показал ей на свою машину, когда они вышли на улицу, — рассказал очевидец.
О романе Берри и Гранта стало известно в сентябре этого года, а в конце ноября они вместе отдыхали на Бора-Бора — фото из путешествия актриса показала своим фолловерам в Instagram.
Источник: spletnik