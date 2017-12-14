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Актриса Сальма Хайек присоединилась к волне обвинений голливудского режиссера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, назвав его “монстром” в статье, опубликованной во вторник изданием New York Times.

Хайек рассказала об исходивших от режиссера на протяжении несколько лет угрозах, сексуальных домогательствах и притеснениях. По словам актрисы, она решилась на признание, “вдохновившись” озвученным ранее обвинениям со стороны других женщин. Хайек написала, что домогательства со стороны режиссера относятся, в основном, ко времени их совместной работы на фильмом “Фрида” в 2002 году.

По словам актрисы, Вайнштейн, “страстный синефил, храбрец, гений кинопроизводства, любящий отец и монстр”, угрожал прекратить съемки картины после отказов Хайек, а также заставил актрису принять участие в эротической сцене с другой женщиной.

Холли Бэйрд, представитель Вайнштейна, назвал заявление Хайек ложным. Бэйрд указал на высокую оценку Вайнштейном творчества Хайек и их плотное сотрудничество в ходе работы над такими картинами, как “Однажды в Мексике”, “Догма”, “Студия 54”.

Напомним, более 50 женщин обвинило Вайнштейна в сексуальных домогательствах, совершенных им в течение последних 30 лет. Сам режиссер отрицает насильственный характер своих действий. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Беверли-Хиллз и Лондона сейчас расследует заявления о сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Источник: rusjev.ru