Woman |

Меган Маркл потеснила герцогиню Кембриджскую в модном рейтинге, составленном аналитиками компании Lyst. В категории законодателей стиля и фэшн-авторитетов Кейт Миддлтон заняла пятое место, а невеста принца Гарри поднялась на четвертую строчку. Белла Хадид оказалась на третьем месте, Селена Гомес расположилась на втором, а Рианна возглавила список.

В этом году Меган демонстрировала собственный королевский стиль и выбирала творения прославленных британских брендов, в том числе Barbour, Hunter и Burberry. Она находила интересные вещи и у менее известных марок,— объяснили эксперты Lyst.

По их мнению, стиль герцогини Кэтрин по-прежнему очень популярен, причем особый ажиотаж возникал вокруг вещей Erdem, L.K. Bennett, Roland Mouret и Dolce & Gabbana, в которых супруга принца Уильяма появлялась на публике и которые в считанные часы становились хитами продаж.

Впрочем, похожая история теперь все чаще случается и с Меган Маркл. Стоит вспомнить белое пальто Line, в котором актриса впервые появилась на публике вместе с принцем Гарри после новости о помолвке. Пальто раскупили, как только фотографии Маркл попали в сеть и на страницы изданий.

Соперничество Кейт и Меган становится все более явным, но их это, похоже, не сильно беспокоит. Они прекрасно ладят друг с другом и готовятся вместе провести рождественские каникулы.

Источник: spletnik