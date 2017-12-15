Woman |

Популярная актриса Рената Литвинова довольно часто шокирует поклонников своими высказываниями и необычными нарядами. Но на этот раз она сумела превзойти вообще все ожидания даже самых давних фанатов.

Артистка продемонстрировала своим подписчикам ошейник, причем надела его сама на себя. Она также заявила, что этот ну очень своеобразный аксессуар может подойти кому-нибудь в качестве подарка на приближающиеся праздники:

«Выбирая подарки на Новый Год, можно напороться на эксклюзив (прекрасный ошейник для кого-то)»

Далеко не все поклонники смогли по достоинству оценить юмор знаменитости. Некоторые даже разочаровались в ней, как в женщине. Но, к счастью, было много людей, которые поддержали Ренату:

«В честь года собаки… молодец, а то в жёлтом цвете скучно встречать праздник»

«Вы себя как-то не так позиционируете! Это не вяжется с вашим образом « romantique”, “mysterieuse”!»

«А я думала, она сама нежность и чистота. Жаль!!!»

«Опасная связь»

«Сразу вспоминается Северный ветер-кузен Борис и Вы ,держащая в руках плетку. Это было очень эффектно»

Источник: EVA.ru