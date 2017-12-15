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Модель Виктория Лопырева уже готовит планы на предстоящие новогодние праздники. По словам девушки, она встретит первый день 2018 года вместе с золотым голосом России Николаем Басковым, который одновременно является ее нареченным. Виктория уже подготовила меню на новогодний стол и даже не прочь сама постоять у плиты.

Журналисты выяснили, что в Новый год Николай обязательно попробует традиционный винегрет и селедку под шубой, которые приготовит его возлюбленная. О своем намерении вступить в брак Басков и Лопырева заявили еще этим летом. Торжество было запланировано на октябрь, однако дату бракосочетания пришлось перенести из-за трагедии в семье Николая.

Несмотря на то, что новый день свадьбы еще не назначен, расставаться влюбленные не планируют и на все светские мероприятия ходят вместе. Басков также подтвердил, что Новый год будет отмечать в обществе Виктории, и признался, что подготовил ей сюрприз. В чем именно он будет заключаться, певец не сказал, но журналисты подозревают, что это касается свадьбы. Возможно, Николай предложит Лопыревой провести церемонию бракосочетания на Мальдивах, как недавно поступили певица Нюша и ее избранник Игорь Сивов.

Источник: Шоу-бизнес vladTime