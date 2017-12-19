Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями близнецов (2)

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Woman | 19 декабря 2017 года, 07:15

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова родила двух близнецов, сообщает Just Jared.

В новоиспеченной семье Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса 16 декабря родились дочь и сын, которые являются близнецами. Сообщается, что родители назвали своих детей Люси и Николасом.

По некоторым данным, 36-летняя Курникова, которая впервые стала матерью, родила близнецов в Майами.

фото: Twitter

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
555 7 часов назад
Мальчик и девочка... скорее двойняшки
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А 9 часов назад
Кто придумал такой титул, первой ракеткой мира в парном разряде?
2
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