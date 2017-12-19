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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова родила двух близнецов, сообщает Just Jared.

В новоиспеченной семье Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса 16 декабря родились дочь и сын, которые являются близнецами. Сообщается, что родители назвали своих детей Люси и Николасом.

По некоторым данным, 36-летняя Курникова, которая впервые стала матерью, родила близнецов в Майами.

The couple reportedly became parents to a boy and girl over the weekend. All the details https://t.co/UHVzfKuvss — 103.7 The Q (@1037theq) 18 декабря 2017 г.

Anna Kournikova and Enrique Iglesias welcome TWINS... after keeping pregnancy a secrethttps://t.co/nxARfZ5T9B — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 декабря 2017 г.

фото: Twitter