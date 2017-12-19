Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями близнецов (2)
Woman | 19 декабря 2017 года, 07:15
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова родила двух близнецов, сообщает Just Jared.
В новоиспеченной семье Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса 16 декабря родились дочь и сын, которые являются близнецами. Сообщается, что родители назвали своих детей Люси и Николасом.
По некоторым данным, 36-летняя Курникова, которая впервые стала матерью, родила близнецов в Майами.
The couple reportedly became parents to a boy and girl over the weekend. All the details https://t.co/UHVzfKuvss— 103.7 The Q (@1037theq) 18 декабря 2017 г.
Anna Kournikova and Enrique Iglesias welcome TWINS... after keeping pregnancy a secrethttps://t.co/nxARfZ5T9B— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 декабря 2017 г.
фото: Twitter
Источник: Газета.ru
Мальчик и девочка... скорее двойняшки
6
Ответить
Кто придумал такой титул, первой ракеткой мира в парном разряде?
21
Ответить