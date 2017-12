Woman |

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова родила двух близнецов, сообщает Just Jared.

В новоиспеченной семье Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса 16 декабря родились дочь и сын, которые являются близнецами. Сообщается, что родители назвали своих детей Люси и Николасом.

По некоторым данным, 36-летняя Курникова, которая впервые стала матерью, родила близнецов в Майами.

