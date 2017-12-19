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фото: instagram.com/therealguf

Слухи о романе Кети Топурии и рэпера Гуфа появились еще год назад. Когда певица развелась с Львов Гейхманом, у поклонников не осталось сомнений, что у нее действительно отношения с рэпером. Сами артисты уверяют, что их связывает лишь дружба, однако время от времени провоцируют новые слухи о своем романе.

По информации StarHit, Кети уже представила Гуфа родственникам, а теперь знакомит с национальными традициями своей семьи и приобщает к грузинской кухне. Одно из любимых заведений Топурии — кафе «Хачапури» в центре Москвы. Пару часто видят там вместе.

«Ребята периодически заезжают. Попробовали, наверное, уже все наши фирменные блюда — и хачапури, и хинкали, и пхали, и аджапсандал. Конечно, невозможно не заметить, как они влюблены друг в друга: Леша очень внимателен к Кети, старается всегда ее смешить, кормит с ложечки», — рассказали менеджеры заведения.

Напомним, у Кети от брака с Львом Гейхманом есть дочь Оливия, а у Гуфа подрастает сын Сэм, который живет со своей мамой — бывшей женой рэпера Айзой Анохиной. Бизнес-леди уже одобрила роман музыканта с Топурией.

Источник: COSMOPOLITAN