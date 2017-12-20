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Модельного полку 43-летнего Леонардо ДиКаприо прибыло: актер, похоже, начал встречаться с новой девушкой — 20-летней аргентинской моделью Камилой Морроне, сотрудничающей с агентством IMG Models.

На днях оскаровский лауреат был сфотографирован папарацци, когда покидал дом Камилы в Лос-Анджелесе. Вслед за ним из дома вышла Морроне и уехала на автомобиле отдельно от своего гостя.

A post shared by Camila Morrone (@camimorrone) on Dec 5, 2017 at 2:25pm PST

A post shared by Camila Morrone (@camimorrone) on Nov 10, 2017 at 4:11pm PST

О Камиле известно, что она родилась в Майами и сейчас пробует свои силы в кино, помимо работы моделью. Ну а Лео, в числе экс-подруг которого сплошь модели, не изменяет своему вкусу. Некоторое время назад актеру приписывали роман с моделью из Instagram — 22-летней Сарой Снайдер.

A post shared by Sarah (@sarahfuckingsnyder) on Sep 27, 2017 at 7:38am PDT

экс-возлюбленная ДиКаприо

Источник: spletnik.ru

фото: Daily Mail, Gettyimages.ru