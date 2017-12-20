СМИ: у 43-летнего Леонардо ДиКаприо роман с 20-летней моделью
Woman | 20 декабря 2017 года, 09:15
Модельного полку 43-летнего Леонардо ДиКаприо прибыло: актер, похоже, начал встречаться с новой девушкой — 20-летней аргентинской моделью Камилой Морроне, сотрудничающей с агентством IMG Models.
На днях оскаровский лауреат был сфотографирован папарацци, когда покидал дом Камилы в Лос-Анджелесе. Вслед за ним из дома вышла Морроне и уехала на автомобиле отдельно от своего гостя.
О Камиле известно, что она родилась в Майами и сейчас пробует свои силы в кино, помимо работы моделью. Ну а Лео, в числе экс-подруг которого сплошь модели, не изменяет своему вкусу. Некоторое время назад актеру приписывали роман с моделью из Instagram — 22-летней Сарой Снайдер.
экс-возлюбленная ДиКаприо
Источник: spletnik.ru
фото: Daily Mail, Gettyimages.ru