Woman |

фото: @khloekardashian

Хлое Кардашьян неоднократно признавалась в интервью, что мечтает о детях. Судя по снимкам в соцсетях, со своими маленькими племянниками она проводила чуть ли не больше времени, чем их собственные родители. Заветное желание Хлое наконец исполнилось — в будущем году она впервые станет мамой.

21 декабря в своем Инстаграме Кардашьян-младшая опубликовала черно-белый снимок, на котором она демонстрирует свои изменившиеся формы. В кадр попал и возлюбленный Хлое, 26-летний баскетболист Тристан Томпсон. На фотографии молодой спортсмен нежно обнимает беременной живот избранницы.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) Дек 20, 2017 at 2:41 PST

Снимок звезда реалити сопроводила трогательной подписью. «Моя заветная мечта наконец исполнилась! У нас будет малыш! Я так долго ждала и надеялась, но все это время у Бога имелись свои планы. Оказывается, мне всего лишь нужно было быть терпеливой. До сих пор не могу поверить, что благодаря нашей любви зародилась жизнь!» — написала Хлое. Будущая мама также поблагодарила бойфренда за заботу, которой он ее окружил.

Кроме того, 33-летняя знаменитость поведала и о том, почему так долго скрывала радостное событие. По словам Хлое, она хотела как можно дольше наслаждаться своим интересным положением втайне от публики.

Напомним, что ранее младшая из сестер Кардашьян открыто говорила о проблемах с репродуктивным здоровьем. Хлое мечтала родить малыша, еще будучи замужем за Ламаром Одомом, но беременность не наступала.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) Ноя 30, 2017 at 1:16 PST

Источник: woman.ru