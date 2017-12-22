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фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились шесть лет назад, но вместе пара уже 16 лет. В середине ноября супруги тайно обвенчались в одном из подмосковных храмов. Они воспитывают двоих детей — четырехлетних близнецов Гарри и Лизу.

В прошлом году маленькая Лиза начала заниматься плаванием. Она быстро научилась держаться на воде и даже исполнять танцы в бассейне. Сейчас певица похвасталась новым достижением дочери. Она опубликовала в Instagram фото, на котором девочка позирует со своей первой медалью в руках, а Гарри ее трогательно обнимает. «Первая медалька за плавание. Молодец, Лизок!» — подписала снимок артистка.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Nov 30, 2017 at 12:15am PST

«Какие же они милахи! Лиза — герой! Умница!», «Поздравляю, маленькая девчулечка-чемпион», «Спасибо вам, Аллочка Борисовна, что делитесь с нами кусочками своего счастья! Дай Бог здоровья вам и вашей семье!» — восхитились фотографией поклонники певицы.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Nov 26, 2017 at 8:30am PST

Источник: COSMO