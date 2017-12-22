Алла Пугачева похвасталась первым спортивным достижением 4-летней дочери (3)
фото: instagram.com/alla_orfey
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились шесть лет назад, но вместе пара уже 16 лет. В середине ноября супруги тайно обвенчались в одном из подмосковных храмов. Они воспитывают двоих детей — четырехлетних близнецов Гарри и Лизу.
В прошлом году маленькая Лиза начала заниматься плаванием. Она быстро научилась держаться на воде и даже исполнять танцы в бассейне. Сейчас певица похвасталась новым достижением дочери. Она опубликовала в Instagram фото, на котором девочка позирует со своей первой медалью в руках, а Гарри ее трогательно обнимает. «Первая медалька за плавание. Молодец, Лизок!» — подписала снимок артистка.
«Какие же они милахи! Лиза — герой! Умница!», «Поздравляю, маленькая девчулечка-чемпион», «Спасибо вам, Аллочка Борисовна, что делитесь с нами кусочками своего счастья! Дай Бог здоровья вам и вашей семье!» — восхитились фотографией поклонники певицы.
Источник: COSMO