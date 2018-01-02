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Очевидно, что этот Новый год Джессика Альба и ее супруг Кэш Уоррен запомнят навсегда. А все дело в том, что 31 декабря у знаменитой пары родился долгожданный сын! Первую фотографию новорожденного малыша актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм.

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Jan 1, 2018 at 11:05am PST

Хэйс Альба Уоррен. 31.12.17. Лучший подарок на Новый год! Мы с Кэшем так счастливы! Хэвен и Онор тоже безумно рады рождению младшего брата.

Напомним, что 36-летняя Джессика Альба и 38-летний Кэш Уоррен начали отношения в 2004 году, во время съемок фильма "Фантастическая четверка". В мае 2008-го поженились в Лос-Анджелесе. Их первенец, дочка Онор Мари, появилась на свет 7 июня 2008-го, а ее младшая сестра Хэвен Гарнер родилась 13 августа 2011-го.

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Dec 26, 2017 at 1:15am PST

Источник: Хочу!