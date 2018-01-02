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Сергей Лазарев два с половиной года скрывал от общественности, что стал отцом. Признавшись в том, что у него подрастает сын Никита, артист по‑прежнему не показывал лица наследника, фотографируя мальчика только со спины или таким образом, чтобы его лицо оставалось за кадром.

Однако в преддверии Нового года Сергей решил сделать всем поклонникам щедрый подарок и поделился в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с Никитой.

«Спасибо за все моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать, так как он уже совсем большой, и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно» (Орфография и пунктуация авторские — прим. ред.), — трогательно подписал снимок Лазарев.

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Dec 31, 2017 at 6:14am PST

Поклонники засыпали снимок комплиментами в комментариях и заметили, что мальчик очень похож на своего звездного папу.

Источник: COSMOPOLITAN