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фото: instagram.com/parishilton

Свершилось: Пэрис Хилтон выходит замуж! Предложение руки и сердца от своего 32-летнего бойфренда, актера и модели Криса Зилки, 36-летняя светская львица получила на горнолыжном курорте в Аспене, что в Колорадо.

Радостными эмоциями звезда уже поделилась с фолловерами в соцсетях:

Я сказала "да"! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует. — обратилась Пэрис к Крису.

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 2, 2018 at 7:45am PST

Знала ли она, отправляясь кататься на лыжах, что бойфренд опустится перед ней на одно колено, неизвестно, но момент был тщательно задокументирован: Пэрис опубликовала серию снимков, на которых запечатлены не только ее поцелуи с новоиспеченным женихом, но и кольцо очень внушительного размера. Журналистам Хилтон уже рассказала, что кольцо "потрясающее" и "невероятно сверкает". И в доказательство поделилась еще несколькими снимками в своем Instagram.

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 2, 2018 at 4:26pm PST

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 2, 2018 at 9:58pm PST

Напомним, Пэрис и Крис встречаются уже два года, хотя познакомились они еще восемь лет назад: до начала романа молодые люди долго дружили. Отношения пары развивались стремительно, а своих чувств они не скрывали: летом, например, актер сериала "Оставленные" (The Leftovers) вытатуировал на себе имя любимой. Инсайдеры давно говорили, что в этот раз Пэрис точно пойдет к алтарю. Похоже, так тому и быть!

Источник: spletnik