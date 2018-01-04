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Раньше Лера Кудрявцева никогда не делилась фотографиями своего взрослого сына Жана, но вчера звезда впервые разместила в микроблоге его снимок. Однако спустя несколько часов Лера пожалела об этом.

В Инстаграме ведущая опубликовала фото сына, которого родила от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Но Кудрявцева совершенно не ожидала, что внешность ее ребенка раскритикуют подписчики.

Интернет-тролли не поскупились на негативные комментарии и просто "проехались" по 27-летнему парню: "страшненький такой", "не обижайтесь, но он выглядит старше вас", "неприятный парень".

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jan 2, 2018 at 8:20am PST

Лера Кудрявцева не стала отмалчиваться и решила поставить хейтеров на место.

Выставила фото сынули в Инста, вот представьте теперь какой стресс для пацана — читать неадекватные комментарии. А он скромный парень, я никогда больше его не покажу, ибо страхую от неадекватов. Все нашли даже того, чего нет — и худой, и лысый, и больной. Сынуля ты у меня и для меня самый красивый: добрый, помощник и защитник. Убью за тебя! Прости, что выставила фото! Не обращай внимания, живи и радуйся!, - прокомментировала инцидент телеведущая.

Стоит отметить, ранее Кудрявцева говорила, что молодой человек далек от мира шоу-бизнеса, поэтому он не привык к публичности.

Источник: ХОЧУ!