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Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер.

«Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой», — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

A post shared by @ellenpage on Jan 3, 2018 at 12:19pm PST

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как «Люди Икс», «Начало» и «Лицом к лицу». За роль в картине «Джуно» актриса была номинирована на «Оскар».

Источник: Власти.нет