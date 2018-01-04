Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу
Woman | 4 января 2018 года, 09:17
Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер.
«Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой», — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.
Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.
Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как «Люди Икс», «Начало» и «Лицом к лицу». За роль в картине «Джуно» актриса была номинирована на «Оскар».
Источник: Власти.нет