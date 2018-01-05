Woman |

фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Павел Воля опубликовал в своем Инстаграме фотографию, на которой его сложно узнать. Артист продемонстрировал себя подписчикам без характерной для его образа шевелюры, что привело их в недоумение. Некоторые из них отказались верить в кардинальные изменения, произошедшие с Павлом, и обвинили мужчину в использовании фотошопа.

Снимок юморист подписал довольно неоднозначно: «А с Новым что???». А затем добавил хештеги, в которых повесил всю вину на праздники и на свою жену Ляйсан Утяшеву:

«#отмечалиувлекся #женастриглаиувлеклась# аченеттокогдада #утропослепраздников»

Многие интернет-пользователи, наделённые чувством юмора, только лишь посмеялись и поблагодарили комика за подаренное настроение. Однако некоторые комментирующие обвинили Павла во лжи, обозначив, что он решил обмануть своих поклонников, воспользовавшись фотошопом.

«На мой взгляд плохо, слишком худой для такой прически»

«Я в шоке, скажите, что это шутка!»

«Павел, зачем грешите фотошопом? Решили обмануть нас?»

«Нет, это точно монтаж!»

«Отказываюсь верить, где ваша шикарная шевелюра?»

«Да ложь это»

Кому-то актер юмористического жанра даже напомнил Кащея Бессмертного. Конечно, вряд ли собственная жена обрекла бы мужа на сравнения со злобным персонажем из сказок. Тем не менее пока что остается только догадываться, что же на самом случилось с волосами резидента Comedy Club.

A post shared by Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on Dec 30, 2017 at 3:23am PST

Источник: eva.ru