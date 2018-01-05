Woman |

Телезвезда Ольга Бузова рассказала, что для нее минувший год был очень плодотворным, но сложным в эмоциональном плане. Она поделилась радостью от своих успехов и перечислила достижения, которые имели место в 2017-м: «10 раз подряд мои синглы занимали первое место в iTunes… Я стала единственной в истории шоу-бизнеса, которая занимала 10 раз подряд первые места». Бузова уточнила, что ее дебютный альбом «Под звуки поцелуев» побил все рекорд и за 15 минут попал на первое место iTunes.

31-летняя Ольга напомнила о своих первых сольных концертах при полном аншлаге, а также о том, что ее признали «Самой сексуальной девушкой». Ведущая «Дома-2» рассказала, что она попробовала свои силы в кино, снявшись в фильме «Жги», который она планирует представить в Европе и США. «Главная детская премия Kinder Муз Award наградили меня специальной премией „Лучшая исполнительница“ по мнению детей».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 2, 2018 at 11:50 PST

Ольга Бузова подчеркнула, что попала в мировой рейтинг «Инстаграма» аж на третье место по числу просмотров в «Инстаграм Сторис», обогнав Селену Гомес, Ким Кардашьян, Джастина Бибера. По количеству «лайков» в «Инстаграме» ей удалось занять 8-е место, обогнав Леди Гагу и Мадонну и других суперзвезд. «Журнал «СтарХит» назвал меня «Певицей года»», — поделилась радостью Бузова. Телезвезда, которая уже год как певица, уточнила, что она планирует в 2018 году продолжить гастроли с театральным спектаклем «Мужчина нарасхват».

Ольга также напомнила, что у нее в прошлом году были многочисленные успешные выступления, она получала много наград на фестивалях и премиях. Бузова указала, что в шоу «Вечерний Ургант» она представила «нереальный номер», после которого даже думала записать джазовый альбом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 31, 2017 at 9:20 PST

Ольга Бузова поблагодарила своих преданных фанатов за их любовь, и заявила, что в 2018 году она вместе с ними «сделает еще больше, и пойдет еще выше».

Источник: Рамблер